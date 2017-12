Polícia prende suposto membro do PCC em Carapicuíba A polícia prendeu um homem acusado de fazer parte do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Carapicuíba, na região da Grande São Paulo. Marcelo Ventola, de 26 anos, foi preso na manhã de segunda-feira, 12. Ele foi detido durante patrulhamento de rotina da polícia e portava documento falso, que estava em nome de Marcelo Ricardo de Souza Mello, nome do proprietário do veículo abordado. Com o suspeito foram encontrados uma arma de uso restrito ao Exército e munição.