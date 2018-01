SÃO PAULO - Policiais civis prenderam na segunda-feira, 9, um suspeito de ter queimado com cigarros e agredir com socos sua namorada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A prisão do suspeito foi decretada pelo 16º Juizado Especial Criminal, pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele não reagiu à prisão e foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.