Polícia prende suspeito de assaltar 15 taxistas na Lapa Policiais militares prenderam, por volta das 2 horas desta quarta-feira, no Alto da Lapa, zona oeste da capital paulista, um homem suspeito de praticar pelo menos 15 assaltos contra taxistas. Segundo a PM, o bandido entrava nos táxis no centro da cidade e anunciava o assalto sempre na Lapa, usando uma pistola de plástico. Em patrulhamento pela região, os PMs desconfiaram do passageiro de um taxi. Ao ver a viatura, o acusado saiu do carro e correu, mas acabou detido. A última vítima do assaltante decidiu não acompanhar os policiais até o 91º Distrito Policial, do Ceasa. No entanto, outro taxista esteve na delegacia e teria reconhecido o suspeito. Até às 4h15 o nome do rapaz detido não havia sido divulgado.