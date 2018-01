Polícia prende suspeito de estuprar duas mulheres Policiais da 19ª Delegacia Policial do Rio, em Copacabana, zona sul do Rio, prenderam hoje à noite um rapaz suspeito de ter cometido dois estupros neste fim de semana. O rapaz, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi reconhecido por uma das vítimas, enquanto passava pela Praça Cardeal Arcoverde, no bairro. A vítima chamou uma patrulha, que efetuou a prisão e levou o acusado à 12ª DP, onde foi reconhecido pela outra vítima. Os estupros foram cometidos no sábado, em Botafogo, e no domingo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ambos na zona sul da cidade. Amanhã pela manhã o preso será transferido para a carceragem da Polinter, na Praça Mauá, região central do Rio.