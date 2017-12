Polícia prende suspeito de estuprar senhora de 77 anos em SC

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Polícia prendeu na terça-feira, 31, um homem suspeito de violentar sexualmente uma mulher de 77 anos no município de Lages, em Santa Catarina. Rodrigo Claro Borges, o "Cicatriz", de 29 anos, foi preso enquanto andava pelo calçadão da Praça João Costa, nas proximidades da Base da Polícia Militar da cidade.

Ele foi identificado com base no depoimento da vítima e em imagens de câmeras de monitoramento. O estupro ocorreu na madrugada do dia 5 de setembro deste anos. A vítima foi arrastada para dentro de uma lavação de carros, onde foi violentada.

O suspeito, que pode pegar de 8 a 15 anos de prisão, foi encaminhado para o presídio Regional de Lages. De acordo com o delegado Raphael Bellinati, ele deve ser indiciado por estupro contra vulnerável.

Borges já tinha passagem na polícia e respondia processos em Vacaria (RS) por crimes contra o patrimônio.