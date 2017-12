Polícia prende suspeito de invadir canil e roubar cães de raça no RS

PORTO ALEGRE - Cumprindo mandado expedido pela Justiça, a Polícia Civil de Gravataí prendeu nesta quarta-feira, 9, um homem de 57 anos suspeito de ter liderado o assalto ao canil municipal. Também foram localizados e recuperados 7 dos 50 cães de raça roubados.

A polícia não revelou o nome do suspeito, mas informou que ele é dono do canil clandestino que foi interditado pela prefeitura em junho. Com a interdição, os animais foram levados para o canil municipal.

O ataque ao canil municipal ocorreu na madrugada de domingo. Dez homens armados entraram no local, agrediram os funcionários e levaram animais das raças pug, yorkshire e spitz alemão, avaliados em R$ 2 mil cada um.