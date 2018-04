Polícia prende suspeito de sequestrar professora no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - A Polícia do Rio de Janeiro prendeu no último sábado, 3, Diego Benedito Duarte, de 25 anos, suspeito de sequestrar uma professora no dia 5 de julho no bairro Vale dos Esquilos, em Petrópolis, na Região Serrana do Estado.

No dia do crime a professora saia de casa, quando uma dupla que se passava por missionários de uma igreja evangélica, na posse de um revólver, abordou a vítima no momento em que ela abria a porta de seu carro.

Ela foi levada ao cativeiro na Rua Vicenzo Rivetti, bairro Carangola, onde os criminosos entraram em contato com o marido dela e exigiram uma quantia de R$ 300 mil reais para libertá-la.

Após receberem informações sobre o paradeiro do veículo da vítima, Policiais Militares perseguiram o automóvel que estava com um dos sequestradores. Ele bateu com o carro no muro de uma residência e em um barranco ao entrar derrapando em uma curva fechada. O criminoso deixou o carro para trás e fugiu. Diversos objetos da vítima e dos sequestradores foram encontrados dentro do veículo, entre eles o celular utilizado pelos criminosos para fazer contato com a família da professora.

O outro criminoso estava caminhando com a vítima, quando uma viatura se aproximou. Ele libertou a professora, mas conseguiu escapar.

Depois de perícia no carro, identificou-se que aparelho e chip utilizados pelos bandidos era produto de um roubo, ocorrido no dia primeiro de julho, contra motorista e cobrador de uma empresa de ônibus no bairro Jardim Salvador.

De acordo com o delegado titular Marcello Maia, Diego informou em depoimento que quando eles estavam escondidos no estado de Goiás o tio faleceu, pois tinha diabete crônica e não estava se tratando. O delegado disse também que esta informação será verificada junto à polícia de Goiás. Ainda segundo o delegado, Diego confessou ter praticado vários roubos à coletivos na cidade de Petrópolis. Ele foi autuado por extorsão mediante sequestro e roubo no interior de coletivo.