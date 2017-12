A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso anunciou a prisão, neste sábado (16), de três homens suspeitos do assassinato do prefeito de Colniza, Esvandir Antônio Mendes (PSB). Ele foi morto a tiros por volta das 18h de sexta-feira (15), após ter seu carro alvejado. Segundo a Polícia Militar, ele foi perseguido por criminosos e assassinado após seu carro bater contra um muro.

As prisões foram anunciadas pela Secretaria em sua página nas redes sociais. No vídeo, o secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia, disse que foram aprendidas as armas e o veículo utilizado.

Ainda não há detalhes sobre o que teria motivado o crime.

Crime

Vando havia acabado de chegar à zona rural cidade, após um viagem a Cuiabá, quando uma SUV Toyota Hilux de cor preta passou a perseguir seu carro. O prefeito estava ao volante, acompanhado pelo secretário municipal de Finanças, Admilson Santos Ferreira, pela primeira-dama Rosemeire Costa e por seu genro.

O prefeito foi atingido por vários disparos e morreu no local. O secretário foi ferido com tiros nas costas e está internado. O estado de saúde de Ferreira é estável, segundo a polícia. A primeira-dama e o genro do prefeito não sofreram ferimentos.