Polícia prende traficante em duplex na zona sul do Rio

Agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam no último sábado, 6, no Rio, o traficante internacional de drogas, Orlando Pereira, de 59 anos. A ação foi divulgada nesta segunda-feira, 8, pela Polícia Civil.

Orlando foi detido no apartamento duplex de luxo em Copacabana, na zona sul da cidade, onde ele morava. Segundo informações da polícia, ele estava foragido da Justiça.

Existem sete mandados de prisão por tráfico de drogas, sendo cinco em diversas Varas Federais, um na Vara Criminal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e outro na Vara Criminal de São João de Meriti, no Rio.

Além disso, Orlando já cumpriu pena de um ano e seis meses, na Espanha e foi condenado a 24 anos de prisão na Itália, também por tráfico de entorpecentes.

A polícia iniciou uma investigação há aproximadamente dois meses, após receber informações de que o traficante estaria na cidade. Há indícios de que Orlando explorasse garimpos de diamantes em São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais.