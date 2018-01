Polícia prende três acusados de assaltar flats em SP A Polícia Civil prendeu três homens da mesma família, por volta das 11 horas desta segunda-feira,6,acusados de fazer parte de uma quadrilha que roubava flats na capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, um dos suspeitos trabalhava como porteiro de um dos prédios roubados. O caso está sendo registrado no 5º Distrito Policial, na região central da cidade.