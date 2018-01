Polícia prende três suspeitos de matar cabo da PM no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira, 14, dois suspeitos de matar o cabo da PM Eleonardo da Silva Felix, morto no último domingo, 12, em Barra Mansa, no sul fluminense. Ele é o 119º policial morto no Estado neste ano.

O primeiro homem foi encontrado no bairro Açude depois de denúncias anônimas. O segundo foi preso em Volta Redonda após policiais militares realizarem um cerco com base em informações do setor de inteligência do batalhão. Na manhã desta quarta-feira, 15, um terceiro suspeito foi preso na casa da avó, onde estava escondido, também em Volta Redonda. Ele foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde todas as ocorrências foram registradas.

Eleonardo da Silva Felix foi morto ao reagir a uma tentativa de roubo em um posto de gasolina no bairro de Vila Delgado. A PM oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à prisão de pessoas que mataram policiais militares do Estado.

PM prende três acusados de assassinar o Cabo Eleonardo Felix. Saiba mais em https://t.co/JtYD9u2lAp pic.twitter.com/Zh1jYk1XWD — PMERJ (@PMERJ) 15 de novembro de 2017

Até o fim do ano, o Rio deve registrar mais de 5 mil tiroteios. Até 31 de outubro, foram 4.410 confrontos armados, segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT), que registra em tempo real a ocorrência de confrontos armados, arrastões e assaltos.