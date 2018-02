Polícia prende três traficantes na zona Sul de São Paulo Policiais militares detiveram, por volta da 0h30 desta quinta-feira, em Vila Inglesa, região de Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista, traficantes que usavam fundo falso do assoalho de um carro para esconder entorpecentes e distribui-los na região. O grupo, que estava reunido ao redor de um Corsa, foi abordado na esquina da Rua Oscar Schade com a Rua Raul Marques Marinho, e encaminhado ao 43º Distrito Policial. Dos seis detidos, apenas Rosilene Pereira do Nascimento, Carlos Henrique Souza e Emerson Oliveira Pires foram indiciados por tráfico de drogas. No falso assoalho do carro os policiais encontraram 280 cápsulas de cocaína, um tablete da mesma droga, 330 gramas de maconha e um carregador de pistola com munições calibre 380. Os outros três detidos, segundo a polícia, apenas conversavam com o trio de traficantes e acabaram sendo considerados, em boletim de ocorrência, como testemunhas.