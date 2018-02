Polícia prende trio que ia para festa no litoral com armas A Polícia Militar Rodoviária (PMR) prendeu na noite desta sexta-feira três homens que pretendiam ir armados para uma festa na Praia Grande, no litoral paulista. O trio, conhecido como Pan, Pingo e Marquinhos, foi detido na altura do km 47 da Rodovia dos Imigrantes, trecho de serra. Por volta das 19 horas, os policiais suspeitaram dos três homens que ocupavam um veículo Celta. Antes de serem abordados, um deles jogou uma porção de droga de uma ponte. Na revista ao carro os policias encontraram uma pistola e um revólver 38. Presos, os homens disseram que as armas seriam usadas para a segurança deles. Segundo a polícia, os presos têm antecedentes criminais e residem no Jardim Brasil, na zona norte da capital paulista. O caso será registrado no 1º Distrito Policial, de São Vicente, no litoral.