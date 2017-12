Polícia prende um dos chefes do tráfico na Rocinha A partir de uma denúncia anônima feita ao 23.º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e de um mapa deixado em um telefone público no Jardim Botânico, na zona sul carioca, foi preso hoje um dos chefes do tráfico de drogas da favela da Rocinha, Francisco Genival de Souza, de 28 anos.