Polícia procura dono de R$ 11,5 mil achados em Tietê A Polícia Civil de Tietê, a 120 km de São Paulo, procura os donos de R$ 11.576 que foram achados na rua pelo estudante Pedro Antunes Sales, de 16 anos. Até a tarde desta quinta-feira, quem perdeu o dinheiro não o tinha reclamado. O estudante encontrou um envelope com maços de notas de reais, totalizando R$ 10.776, no dia 24 de outubro, nas proximidades do prédio da prefeitura, no centro da cidade. Como o papel não tinha identificação, ele comunicou o fato ao pai, Fernando Gonçalves Sales, que é o delegado de polícia titular na cidade. O delegado fez um boletim de ocorrência e recolheu o dinheiro. O mais incrível é que, passados 4 dias, o estudante encontrou mais R$ 800, desta vez numa rua do Jardim Bonanza, periferia da cidade. Um novo registro na polícia e esse dinheiro também foi apreendido. O delegado divulgou os achados na imprensa local, na esperança de que os donos do dinheiro o reclamassem, mas ainda não teve sucesso. Caso apareçam, eles terão de comprovar que são realmente as pessoas que perderam os valores, fornecendo detalhes sobre as cédulas e de onde foram sacadas. Na próxima semana, se os donos não aparecerem, a quantia será encaminhada à Justiça, que decidirá o destino do dinheiro. Já o estudante transformou-se em alvo de elogios pela conduta de devolver o dinheiro, e de brincadeiras dos colegas pelo excesso de sorte.