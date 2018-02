Polícia procura homem que matou familiar por herança A Polícia Civil de Brodowski, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, procura Miguel Toloi, de 46 anos, que disparou alguns tiros contra o irmão Roberto, de 58 anos, e o sobrinho Éderson, de 19 anos. A briga era definir quem ia ficar com a herança da família e partilha de terras, aconteceu na tarde de segunda-feira, 13. Os disparos, feitos de um revólver calibre 38, atingiram o peito de Éderson, que acabou morrendo no local. Um tiro atingiu a cabeça de Roberto, que permanecia internado em estado grave na Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Miguel estava com um maquinário e ainda tentou jogar uma tora sobre as vítimas. Depois, ele fugiu num Honda Civic. O corpo de Éderson foi sepultado nesta terça-feira, 13. A polícia já começou a ouvir os familiares sobre o incidente.