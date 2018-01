Polícia procura preso que fugiu após trabalhar em festa na Paraíba

SÃO PAULO - A polícia ainda faz buscas nesta segunda-feira, 12, ao detento Marcos Rodrigues dos Santos, de 26 anos, que fugiu após trabalhar em uma festa de confraternização de fim de ano de agentes penitenciários do Complexo do Serrotão, em Campina Grande, no último sábado, 10.

Segundo informações de funcionários do Complexo do Serrotão, onde o fugitivo estava detido por roubo e cumpria pena de 14 anos, ele foi autorizado pela Justiça para trabalhar no evento e cuidar do churrasco realizado na Granja Paraíso, perto do presídio.

O detento fugiu após o encerramento da festa, no retorno ao presídio. Ele teria aproveitado a distração dos policiais durante a retirada dos equipamentos de cozinha da viatura. De acordo com funcionários do presídio, ele trabalhava como chefe de cozinha no Complexo há quatro anos.