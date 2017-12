Polícia recaptura 26 fugitivos da Febem de Franco da Rocha Dos 38 adolescentes que fugiram ontem à tarde da unidade 25 da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem) em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, 26 foram recapturados pela Polícia Militar até as 19 horas desta quarta-feira. A fuga ocorreu por volta das 15h30, quando um grupo ia para o campo de futebol. Eles pularam um alambrado e correram, gritando, em direção da mata. Antes da fuga, as três unidades do Complexo Franco da Rocha abrigavam 240 jovens.