Polícia recaptura 44 dos 85 internos que fugiram da Febem A Polícia Militar havia recapturado até as 17 horas, 44 dos 85 internos que fugiram da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), no complexo da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 29. Dos 99 jovens da Unidade de Internação 40, somente 14 não escaparam. Segundo a Febem, os internos teriam dominados os funcionários no momento da fuga, por volta das 5h50, e saíram pelo portão principal da unidade. Um grupo de pelo menos 20 adolescentes foi visto atravessando a ponte e saindo do outro lado da Marginal do Tietê, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, onde fica outra unidade de Vila Maria. Será instaurada uma sindicância para investigar a possível participação de funcionários.