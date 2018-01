Polícia recaptura dois dos 23 fugitivos de delegacia de Salvador

Os irmãos Jocelino Lázaro Amorim Pereira e Lázaro Jocelino Amorim Pereira foram recapturados, na manhã desta segunda-feira, 8, após terem fugido da Delegacia de Periperi, bairro do subúrbio de Salvador. Eles estavam com outros 21 presos que fugiram do local na tarde do domingo, 9. Os detentos abriram um buraco no muro que cerca o pátio da carceragem e escaparam no horário do banho de sol. A fuga só não foi total porque os policiais civis que trabalhavam no local notaram a movimentação e conseguiram impedir que os 17 detentos restantes saíssem. Em julho, os presos da unidade haviam tentado escapar usando a mesma estratégia, mas o plano foi descoberto antes de ser posto em prática. A fuga frustrada resultou em uma rebelião, na qual os detentos queimaram colchões e destruíram duas das quatro celas. A carceragem da delegacia tem capacidade para 16 presos, mas abrigava 40 no momento da fuga.