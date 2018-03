Polícia recaptura quatro dos 23 fugitivos de presídio de Maceió A Polícia Civil de Alagoas conseguiu recapturar quatro dos 23 fugitivos do presídio Baldomero Cavalcanti, localizado na periferia de Maceió. Os foragidos foram recapturados na tarde desta terça-feira pela equipe do delegado Claudemiltikson Benemarcam, titular de delegacia do município de Satuba, na região metropolitana de Maceió. Os presidiários ainda não foram identificados. Eles foram pegos na Fazenda Primavera, naquele município e estão detidos na delegacia de Satuba, aguardando a transferência para a capital. O comandante da Polícia Militar de Alagoas, coronel Rubens Goulart, confirmou que 23 presos conseguiram fugir do presídio Baldomero Cavalcanti. A fuga em massa aconteceu no início da noite de segunda-feira.