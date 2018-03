Polícia recupera 27 toneladas de café na Fernão Dias A Polícia rodoviária federal encontrou, na manhã de segunda-feira, 8, na altura do quilômetro 53 da rodovia Fernão Dias, uma carga de 27 toneladas de café que havia sido roubada. O veículo carregado com 27.000 kg de café cru, avaliados em R$ 130 mil, estava abandonado às margens da rodovia com sua carga intacta, na região de Mairiporã. A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia local de Mairiporã, onde foram apreendidos o caminhão e sua carga.