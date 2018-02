Polícia recupera 8 toneladas de carne roubada em São Paulo

Cinco pessoas foram detidas em Bauru, no interior paulista, neste sábado, 6, suspeitas de terem ligação com o roubo de uma carga de oito toneladas de carne suína levada de Itapetininga nesta madrugada. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bauru averigua o caso.

Segundo o delegado Carlos Alberto Gomes da Silva, um grupo de assaltantes rendeu o motorista do caminhão, que seguia para São Paulo, em uma estrada municipal na saída de Itapetininga. O motorista e dois ajudantes que estavam no veículo foram abandonados em Cesário Lange, na região de Sorocaba.

Nesta tarde, a polícia localizou a carga. Parte da carne estava dentro de uma câmara frigorífica de um supermercado em Bauru. O restante do produto foi apreendido dentro do caminhão. Entre os presos estão o motorista do caminhão que estava com a carga roubada, dois proprietários do mercado e outras duas pessoas suspeitas de intermediarem a negociação do material.