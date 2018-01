Polícia reforça patrulhamento no Complexo do Alemão, no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Militar reforçou o patrulhamento no Complexo do Alemão, conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, depois que o PM Fábio Barbosa, de 26 anos, foi baleado em um confronto com bandidos na madrugada desta quarta-feira, 5. O cabo foi atingido na cabeça e em um dos pés e está internado no Hospital Central da Polícias Militar (HCPM).

Segundo informações do jornal O Globo, o policial e outros seis colegas faziam patrulhamento na região do Areal, na Fazendinha, quando foram atacados por bandidos armados.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o reforço do patrulhamento na região resultou na prisão de quatro suspeitos até as 9h desta quarta-feira, 5, e na apreensão de uma réplica de metralhadora.

Conflitos. Na quarta-feira passada, 28, quando a ocupação do Alemão por forças de segurança completou dois anos, também ocorreram confrontos entre policiais e criminosos nos complexos do Alemão e da Penha. Lojas chegaram a ser fechadas e surgiram ameaças de ataques às sedes das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) instaladas nas comunidades.