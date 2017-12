Polícia registra aumento dos acidentes nas estradas nas férias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou aumento extra entre 20% e 25% no fluxo de veículos nos principais corredores rodoviários do País e se prepara para o retorno das férias. Tradicionalmente, o mês de julho apresentava elevação de até 25% no movimento das estradas federais. Por precaução, a Operação Férias Escolares, que terminaria domingo, à meia-noite, foi prorrogada até 31 de julho. Outra preocupação da PRF está sendo a migração de passageiros do transporte aéreo para o rodoviário. Este é um dos motivos para que o crescimento do fluxo de veículos nas rodovias federais já chegue à marca de 25% nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Paraná e Santa Catarina, o movimento cresceu 20%, enquanto no Rio Grande do Sul e Espírito Santo o percentual se aproxima aos 15%. Nas demais regiões do País, a crise no setor aéreo ainda provoca reflexos tímidos, não sendo possível atestar aumento considerável no trânsito. De acordo com informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, as linhas extras de ônibus interestaduais já representam 35% da frota. Desde dezembro de 2006 a PRF vem alertando sobre o impacto da crise aérea no movimento das rodovias. O bom momento da economia brasileira, o aquecimento do setor automotivo e a melhoria da malha viária também favorecem o aumento do tráfego rodoviário. Apesar dos esforços para reduzir ou estabilizar os índices que medem a violência nas estradas, os números de acidentes, mortos e feridos apontam para elevação. O primeiro semestre de 2007 registrou alta de 11% no índice de acidentes, de 10% no de vítimas fatais e de 12% no total de feridos em relação ao mesmo período de 2006. A primeira quinzena de julho, em comparação com o mesmo período do ano passado, apresentou alta de 18% no número acidentes e no índice de mortes e de 27% na taxa de feridos, projetando um crescimento médio de 20% para este mês de julho em relação a 2006.