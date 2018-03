Polícia Rodoviária acha 16 kg de coca A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem, às 15 horas, 16 quilos de pasta base de cocaína na Rodovia BR- 101, em Paraty, no Rio. A droga foi achada no tanque de combustível de um Fiesta, dirigido por Kleyton Jonny Marques, de 27 anos. Os policiais desconfiaram dele, que vinha de Guarulhos (SP) para o Rio, e resolveram pará-lo. Ele ia ganhar R$ 5 mil pelo transporte. Segundo a PRF, com cada quilo da pasta da droga podem ser feitos cinco quilos de cocaína refinada.