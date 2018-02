Polícia Rodoviária apreende 102 tijolos de maconha em SP A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, 99,560 quilos de maconha durante fiscalização ao ônibus da empresa Planalto Transportes Ltda., que fazia a linha entre Santa Maria, Rio Grande do Sul, e Palmas, no Tocantins. A ação aconteceu no domingo de carnaval, na altura do quilômetro 58 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153). Os patrulheiros encontraram no bagageiro três bolsas e uma mala que continham 102 tijolos do entorpecente. Três pessoas foram detidas. Elas tinham embarcado na cidade de Presidente Prudente com destino a Goiânia. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil de São José do Rio Preto. Carnaval A Polícia Rodoviária Federal de São Paulo informou também que, ao contrário das estradas estaduais, a Operação Carnaval continuará nas federais durante a tarde desta quarta-feira, 21. No entanto, não foram divulgados números parciais das ocorrências no território paulista. A operação só terminará na quinta, às 11 horas, quando será divulgado o balanço completo dos acidentes durante o período.