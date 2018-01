Polícia Rodoviária apreende 11 quilos de cocaína A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 11 quilos de cocaína no final da madrugada de hoje, no km 174 da rodovia Transbrasiliana (BR-153), no município de Guaiçara (SP). A droga estava no interior de um ônibus da Viação Gontijo, que fazia a linha Assunção, no Paraguai, até Salvador, na Bahia, e era transportada pela passageira Lueli Aparecida Correa da Silva. De acordo com a Polícia Rodoviária, a passageira informou ao ser presa que embarcou em Foz do Iguaçu e reside na cidade de Ipatinga (MG), onde há um ponto de parada do ônibus. Ainda segundo ela, a cocaína seria distribuida na cidade.