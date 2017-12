Polícia Rodoviária apreende 200 quilos de cocaína em MS

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprenderam na manhã desta terça-feira, 20, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 200 quilos de cocaína escondidos no fundo falso de um caminhão, que seguia para São Paulo. A apreensão aconteceu por volta de 9h30, numa barreira itinerante da PRF na BR-262, na altura do quilômetro 303. A droga estava acondicionada na carroceria de um caminhão Mercedes-Benz de Cáceres, Mato Grosso. De acordo com Manuel Fernandes Santos, 61, motorista do caminhão, o veículo com o entorpecente foi entregue a ele num entroncamento rodoviário em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, para ser entregue na capital paulista. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em Campo Grande. Em 2007, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nos 61 mil quilômetros de estradas federais brasileiras 3,3 toneladas de cocaína, quantidade superior à registrada em todo o ano passado, quando foram recolhidas 3,08 toneladas do entorpecente.