Polícia Rodoviária apreende filhote de tigre em estrada no Paraná

SÃO PAULO- A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um filhote de tigre nesta quinta-feira, 9, em Balsa Nova, no Paraná. O animal estava preso em uma gaiola dentro de uma caminhonete abordada na BR-277.

Embora o motorista possua autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para criação de tigres, ele não apresentou registro do filhote nem licença para seu transporte.

O condutor disse à polícia que levaria o animal para Curitiba. Os agentes do Ibama desconfiam que ele seguia para o Rio Grande do Sul, onde comercializaria o animal.