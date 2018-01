Polícia Rodoviária decide fechar BR-364, no Acre, à noite

RIO BRANCO - Em uma reunião realizada nesta quarta-feira, 19, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal decidiram interromper à noite o tráfego na BR-364 entre Rondônia e o Acre. Enquanto vigorar, a medida faráz com que o Acre fique isolado do resto do País 12 horas por dia.

O que levou o Dnit e a Polícia Rodoviária Federal a interromper o trânsito foi a falta de segurança da estrada. A ação será adotada até que o nível das águas volte à normalidade. As fortes chuvas que atingem o Estado fizeram com que o Rio Madeira transbordasse em parte da estrada.

A estrada foi reaberta às 6 horas desta quinta-feira, 20.