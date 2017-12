Polícia Rodoviária Federal no Rio deve receber reforço de SP e ES

RIO - Com arrastões pela manhã, quando houve ataques a motoristas de quatro carros, e um saque a um caminhão à tarde na Rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai receber reforço. Em telefonema da presidente Dilma Rousseff ao governador do Estado, Sérgio Cabral (PMDB), ficou acertado que a estrutura da polícia vai ser ampliada com o deslocamento de patrulheiros e viaturas do Espírito Santo e de São Paulo.

"Falei com a presidenta Dilma (Rousseff) e com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Há problemas de saques na Via Dutra. A Polícia Rodoviária Federal está com problemas de estrutura aqui. Houve perda de viaturas por causa da chuva, mas o ministro Cardoso, por determinação de Dilma, está mandando reforço de São Paulo e do Espírito Santo para conter saques na Via Dutra" afirma o governador, em vídeo de um minuto e meio divulgado pela assessoria do governo do Estado.

O arrastão e o saque ocorreram entre os quilômetros 163 e 164 da Dutra, principal ligação rodoviária entre o Rio e São Paulo, na altura do bairro Jardim América, na capital fluminense.

Cabral afirmou ainda que a Secretaria Nacional de Defesa Civil auxiliará o Estado no atendimento aos atingidos pelas chuvas. O governo determinou ainda o direcionamento de máquinas e da estrutura do Estado para mitigar os estragos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Da nossa parte, colocamos todas as máquinas, caminhões do Arco Metropolitano e do programa Bairro Novo à disposição das cidades, principalmente de Queimados, Nova Iguaçu e Japeri. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por intermédio das nossas dragas e máquinas, podem drenar rios para ajudar nos municípios onde os rios sofrem as maiores consequências das chuvas. É um momento no qual todos estão integrados para atender à população", conclui Cabral no vídeo.