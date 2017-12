Polícia Rodoviária Federal prende falsificadores no Rio Alex da Silva Neto, de 32 anos, e Ricardo de Lima Reis, de 26 anos, foram detidos, nesta segunda-feira (dia 5), por policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais (NOE), no Rio. Com a dupla os policiais apreenderam vários talões de cheques falsificados, cópias de documentos, parte deles formada por carteiras de identidade, e um computador no qual eram arquivados cópias de outros documentos. Parte do material apreendido estava no interior da picape Toyota Hylux, dirigida por Alex, parada pelos policiais na altura do quilômetro 192 da Rodovia Presidente Dutra, em Queimados, região metropolitana do Rio. Detido, Alex confessou que aplicava golpes em estabelecimentos comerciais e levou os agentes federais até a casa de Ricardo, no Distrito de Gramacho, em Duque de Caxias. A dupla foi autuada por falsificação de documentos. A polícia agora espera pela presença de possíveis vítimas dos detidos para poder indiciá-los também por estelionato.