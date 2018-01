Polícia segue pistas de chefe do cativeiro de Olivetto Ele usava o nome Eduardo Norberto Fleming. Foi o responsável por alugar a casa da Rua Kansas, no Brooklin, zona sul de São Paulo, utilizada como cativeiro do publicitário Washington Olivetto, e por comprar um dos carros usados pelo grupo. A Divisão Anti-Seqüestro (DAS) descobriu ainda que ele recebeu, no dia 2 de fevereiro, o telefonema em que Maurício Hernandes Norambuena, o Comandante Ramiro, determinou a libertação de Olivetto após ser preso com outros cinco seqüestradores numa chácara, em Serra Negra. Essa descoberta foi feita após a polícia obter a lista de ligações feitas do orelhão na zona norte de SP para onde os policiais levaram Norambuena a fim de que ele entrasse em contato com o responsável pelo cativeiro. Descobriu-se que às 11h16 e às 11h20 daquele dia o Comandante Ramiro telefonou duas vezes para o mesmo número de telefone celular, cujo prefixo é 9386. Era para esse mesmo celular que o dono da casa alugada como cativeiro telefonava a Fleming, nome que a polícia considera falso. Tudo indica que os investigadores da DAS têm razão, pois no primeiro lugar em que se hospedou em São Paulo, um flat no Paraíso, Fleming apresentou-se como repórter de um jornal argentino, o Página 12. Ele se hospedou ali de 18 a 29 de junho. No dia 20, comprou um Passat Variant numa loja no centro da cidade. No dia 30, ao deixar o primeiro flat, o seqüestrador mudou-se para outro, no Itaim-Bibi. Em 1.º de agosto, ele assinou o contrato de comodato pelo qual passou a ocupar a casa da Rua Kansas. Ao dono disse que era um sociólogo argentino, que estava de mudança para São Paulo com a mulher e os sogros. O contrato tinha validade de seis meses. Fleming procurou o proprietário após ver a placa de aluga-se em frente da casa. Ela estava ali havia dois meses. Com forte sotaque, afirmou que era argentino e faria projetos ambientais no Brasil, trabalhando em casa, pela internet. Os R$ 6 mil foram pagos à vista. A última vez que o acusado, aparentando ter cerca de 30 anos, branco e de cabelos escuros, foi visto no Brasil foi em 28 de janeiro, cinco dias antes do fim do seqüestro. Ele foi reconhecido por funcionários de uma concessionária de automóveis onde deixou o Passat por causa de um problema na bomba do tanque de combustível. As testemunhas lembram-se que Fleming não quis saber o preço do serviço. Autorizou o conserto e fez uma única exigência: tinha pressa. As polícias brasileira e chilena desconhecem qual é a verdadeira identidade de Fleming. Também não se sabe se ele é militante do Movimento de Esquerda Revolucionário (MIR) ou da Frente Patriótica Manuel Rodrigues (FPMR), grupos aos quais pertencem os cabeças dos seqüestradores presos. Além da foto de Fleming, a polícia achou com os presos fotografias de Luis Alberto Moreno Correa, o Vietnamita, e de Pablo Muñoz Hoffman, ambos da FPMR, feitas para serem usadas em documentos. Correa foi reconhecido como o homem que deixou em um estacionamento na zona oeste de São Paulo um carro com um fuzil M-16, pistolas e um colete a prova de balas em seu interior na noite em que Olivetto foi libertado. Também foram achadas fotos de outro líder da FPMR, Raul Escobar Poblete, o Comandante Emílio, com sua mulher, Marcela Mardones Rojas, Ximena, e com Norambuena. A DAS apreendeu ainda fotos de um seqüestrador que usava o nome de Miguel Villabella, responsável pelo aluguel de um dos apartamentos do grupo em São Paulo, e outras nas quais os seqüestradores Alfredo Canales Moreno e sua namorada, Marta Urrega, posam como se estivessem fazendo turismo. Há fotos na praia e de passeios de barco em Ilhabela e na chácara de Serra Negra. Marta chegou a posar em frente da Secretaria de Justiça, em São Paulo.