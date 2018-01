Polícia serve pra quê? Qualquer bom observador de telejornais já percebeu que, a despeito dos baixíssimos índices de criminalidade em Seul, o pior emprego do mundo é o de PM na Coréia do Sul. Apanhar da população virou rotina das tropas de segurança num país onde sair às ruas para bater na polícia já é praticamente esporte nacional. O motivo do protesto, ao que tudo indica, nem é tão importante quanto a evolução de novas técnicas de artes marciais em desordens públicas. Em nenhum outro lugar do mundo a liberação das importações da carne americana, até então sob restrições do tempo da vaca louca, teria levado quase meio milhão de pessoas à revolta coletiva. O baby beef virou bode expiatório onde a carne de cachorro é uma tradição culinária milenar. Em nome da saúde da população, os sul-coreanos já derrubaram o gabinete de ministros. Planejam, agora, marchar contra o palácio presidencial. Parece que já tem PM de Seul pedindo transferência para o Rio. FADO Anunciada a contratação de Felipão pelo Chelsea, Portugal só espera ser campeão da Eurocopa para chorar a mudança do técnico para a Inglaterra como não chorava por ninguém desde o dia da morte de Amália Rodrigues. UNIÃO CIVIL O Exército, nem precisa dizer, não vê com bons olhos a amizade de Adriane Galisteu e Ana Carolina. Se fossem sargentos, seriam consideradas desertoras. Cala boca, Magda! Oscar Schmidt lamenta que o pivô Nenê não tenha reagido ao corte da seleção pré-olímpica pedindo um band-aid para continuar em quadra. Como o astro do basquete brasileiro na NBA está com uma inflamação no tendão adutor da virilha direita, contraída após operação de um tumor maligno nos testículos, talvez seja melhor pedir um rolo de esparadrapo. Para tapar a boca do veterano cestinha. Questão de ordem Quando, afinal, o brasileiro que mudar de sexo poderá implantar seios de silicone pelo SUS? Botox, por enquanto, nem pensar, né?! Boato O presidente Hugo Chávez não pediu para Paulinho da Força largar a presidência do PDT. E não se fala mais nisso! Ô, raça! Amanhã, passado o Dia dos Namorados, a mulherada começa a pensar no que gostaria de dar a Chico Buarque. Quinta-feira que vem, dia 19, é aniversário do artista. A que ponto chegamos! O Vaticano ainda não se pronunciou sobre o veadinho unicórnio nascido na Toscana, Itália. Vem chumbo grosso por aí! Fenômeno Por esta ninguém esperava: o ibope da novela Pantanal, reprise do SBT, já cresce mais do que o PIB e os assassinatos praticados pela PM no Rio. Frase do dia "E a mala da Denise Abreu, hein!?"