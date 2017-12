Polícia sobe morro atrás de suspeito de matar turista Cerca de 150 policiais fizeram ontem uma operação nas Favelas Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Ipanema, em busca de Rodrigo Carvalho Cruz, o Tico, de 20 anos, suspeito de ser responsável pela morte do turista italiano Giorgio Morassi, de 29, na segunda-feira. Houve intensa troca de tiros e moradores da área entraram em pânico. Agentes da Coordenadora de Recursos Especiais (Core), da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), de duas delegacias da zona sul e do Batalhão da PM do Leblon começaram a subir ao morro às 10 horas. Eles foram recebidos a tiros. Os criminosos chegaram a jogar uma bomba caseira contra os policiais, que não explodiu. Motoristas que passavam pela Rua Teixeira de Melo chegaram a abandonar seus carros, por medo do tiroteio. Não houve feridos, segundo a polícia. Durante a operação, os policiais detiveram seis pessoas. Tico não foi encontrado. Dois parentes dele foram levados para a Deat para prestar depoimento. Segundo informação de policiais, ele teria fugido da favela. O rapaz foi reconhecido por Victor Morassi, irmão de Giorgio, como o homem que roubou o cordão de ouro de seu pai, Graziano Morassi. Giorgio perseguiu o assaltante, que estava de bicicleta. Os dois caíram no asfalto e Giorgio morreu atropelado por um ônibus. O assaltante conseguiu fugir.