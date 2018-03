Polícia suspeita que PCC roubou fuzis do Exército

O Primeiro Comando da Capital (PCC) pode estar por trás do roubo de sete fuzis 7,62 milímetros do 6º Batalhão de Infantaria Leve (BIL) do Exército, em Caçapava, no Vale do Paraíba, em 8 de março. As suspeitas são da Polícia Civil de São José dos Campos, após a prisão na semana passada de dois rapazes e a identificação de um terceiro, acusados de pertencer à facção criminosa. Na casa da ex-cunhada de um deles foi apreendida uma arma do arsenal levado pelos ladrões. A polícia procura outros 12 suspeitos pelo roubo dos fuzis. Todos são apontados como integrantes do PCC. No dia 2, investigadores do 6º DP de São José dos Campos prenderam o foragido Alexandro das Neves Constantino da Silva, de 22 anos, o Gordo Revolta, no Jardim Flamboyant. Ele estava no carro com o amigo Vinícius da Silva, de 21 anos, o Curumim. Apenas o primeiro acabou preso, pois era procurado pela polícia. Acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, Gordo Revolta era monitorado pelos investigadores do 6º DP de São José dos Campos. A Justiça havia autorizado a equipe do delegado titular Edson Bimbi a interceptar todas as ligações telefônicas do criminoso, apontado por policiais como o sintonia (um dos chefes) do PCC em São José. Numa das ligações, Gordo Revolta fala com Gerson Cândido de Oliveira Júnior, o Juninho. De acordo com a polícia, ambos conversaram sobre drogas. Juninho, ainda foragido, também passou a ser monitorado. Na casa da ex-cunhada dele, Cristiane Donizete Eugênio da Silva, de 35 anos, investigadores do 6º DP encontraram, na quinta-feira, no Jardim da Granja, um dos fuzis 7,62 mm FAL roubados do Exército. Ela acabou presa, mas disse ser inocente e alegou à polícia que foi ameaçada e obrigada a deixar a arma no imóvel. Nas interceptações telefônicas, Juninho conversa com outro rapaz. Os policiais civis apuraram que o diálogo era com Curumim, o mesmo que dirigia o carro de Gordo Revolta no dia da prisão. Curumim foi preso na quinta-feira, no Jardim Portugal. PREJUÍZO Nas conversas telefônicas, Gordo Revolta reclama com Juninho da presença da tropa do Exército em São José dos Campos - as operações seguem concentradas na cidade. Segundo ele, a ocupação teria causado aos "cofres" do PCC, em um mês, um prejuízo de R$ 500 mil com o tráfico de drogas.