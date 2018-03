Polícia tem descrição do suspeito O principal suspeito do assassinato dos irmãos é conhecido como "irmão do Mudinho". A informação foi passada pelos garotos que conseguiram escapar do suposto maníaco ainda na manhã de sábado. O "irmão do Mudinho" seria um homem negro, de cabelo raspado e com uma cicatriz no rosto. Segundo relatos da vizinhança, o Mudinho e seu irmão são moradores do Alto do Peri, mas freqüentam a região há muito tempo. Eles eram vistos quase todos os dias andando de bicicleta pelo Jardim Paraná. O suspeito já teria passado dez anos na cadeia por violência sexual. "Não adianta pegar um cidadão desse e prender. Prender pra quê? Pra fugir de novo? Nós mesmos temos que pegá-lo. Todo mundo que tem filho no Jardim Paraná está com medo", disse um morador que não quis se identificar. Segundo policiais, esse trecho da Serra da Cantareira é freqüentado por assassinos, ladrões de automóvel e usuários de drogas. Além disso, indícios da prática de magia negra foram encontrados em outros crimes na região. "Não é o caso dos irmãos. Mas quase todos os meses, entre os dias 20 e 25, a gente encontra um corpo de criança por aqui. Eles sempre estão perto de cruzes, penas e bichos mortos. Tem gente fazendo magia negra nesse lugar", afirmou um policial que pediu para não ser identificado.