Polícia usa imagens de câmera para tentar identificar estuprador no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio tenta identificar o homem que estuprou uma passageira e fugiu, na última sexta-feira, por meio das imagens gravadas pela câmera interna do coletivo. As imagens estão sendo analisadas neste domingo por agentes da 17ª DP (São Cristóvão), que investigam o crime, mas por enquanto o criminoso não foi identificado. As imagens só serão divulgadas depois de um tratamento para impedir que a vítima seja identificada.

Os agentes também estão pesquisando o banco de dados da polícia para verificar se algum suspeito se encaixa no perfil do criminoso, já que estupradores costumam ser reincidentes.

O delegado Maurício Luciano de Almeida vai requisitar imagens das câmeras da Prefeitura instaladas ao longo das vias que compõem o trajeto do ônibus para ver se existe gravação dos momentos em que o criminoso embarcou e desembarcou do veículo.