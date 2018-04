Polícia 'vai continuar enfrentando a criminalidade', diz Cabral

O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), manifestou nesta quinta-feira, 17, solidariedade "às vítimas inocentes do processo cruel"da criminalidade no Rio de Janeiro, mas garantiu que a política de confronto com os criminosos, que tem resultado na morte de civis provocadas pela própria Polícia, vai continuar. Cabral Filho citou os dois policiais militares metralhados de madrugada enquanto estavam em um carro da Polícia Militar na rua Fonte da Saudade, na Lagoa, e também duas pessoas mortas por engano por policiais militares nas últimas duas semanas, o menino João Roberto Amorim Soares, de três anos, e o administrador de empresas Luiz Carlos Soares da Costas. Veja também Ambulante morre e filha é baleada durante ação no Leblon PMs são metralhados em viatura na zona sul do Rio de Janeiro O governador, que participou de cerimônia de entrega de 97 carros de Polícia no Centro de Aperfeiçoamento e Formação de Praças da PM, ressaltou que a Polícia "vai continuar enfrentando a criminalidade". "Os episódios mostram que a criminalidade é grave e tem que continuar sendo enfrentada. Não tem recuo da política de combate à criminalidade. Quem acha que pode enfrentar bandidos, fortemente armados com fuzis e granadas, apenas com discurso está equivocado", disse aos jornalistas. Em seu discurso para dezenas de praças e oficiais, ele solidarizou com a corporação pela morte dos dois PMs. À solenidade, 11 secretários de Estado compareceram, além do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, numa manifestação de solidariedade à política de segurança do Estado, que tem sido muito criticada nos últimos dias. Beltrame irritou-se quando lhe perguntaram sobre a morte de inocentes em perseguições de policiais militares a criminosos. "Ninguém autoriza nem autorizará ninguém a matar. O que provocou esses episódios foram bandidos, foram criminosos, acostumados há décadas a usarem, a portarem (armas) a hora que quiserem e onde quiserem. Ninguém está dando carta branca para matar."