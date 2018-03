Polícia vai ouvir novamente suspeitos e testemunhas da morte do filho de Cissa

SÃO PAULO - A delegada Barbara Lomba, titular do 15º DP, da Gávea, pediu nesta quarta-feira, 21, que os envolvidos e as testemunhas do atropelamento de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas, deponham novamente.

Veja também:

PMs que liberaram motorista são afastados

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amigos reafirmam que carros tiravam racha

Galeria - O velório de Rafael Mascarenhas

Rafael morreu ao ser atropelado por um Siena preto na madrugada de terça-feira, quando andava de skate com dois amigos dentro do Túnel Zuzu Angel, que liga São Conrado à Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a delegada quer esclarecer alguns pontos dos depoimentos que não ficaram claros. "Todas as pessoas que depuseram ontem serão ouvidas novamente", informou. Os novos depoimentos devem acontecer entre hoje e amanhã.

Um dos amigos de Rafael que estava com ele na hora do atropelamento disse que os carros envolvidos no acidente estavam fazendo racha dentro do túnel. O motorista do Siena foi ouvido ontem e liberado. Ele confessou que atropelou Rafael, mas disse que não estava fazendo racha.