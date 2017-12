Policiais civis do Rio aprovam paralisação na próxima quarta-feira

RIO - O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio (Sinpol) aprovou em assembleia realizada na tarde desta segunda-feira, 19, uma paralisação de 24 horas da categoria na próxima quarta-feira, 21. Apesar do baixo quorum - cerca de 40 pessoas participaram da assembleia -, o presidente do Sinpol, Fernando Bandeira, afirmou que "a informação que chegou das delegacias é que a adesão será grande". Segundo ele, será mantido o efetivo mínimo de 30% em cada unidade.

Está programado para as 9 horas de quarta um ato em frente à sede da Chefia de Polícia Civil, no centro. A principal reivindicação no Rio é o aumento de pelo menos 80% do salário dos inspetores, com a incorporação das gratificações.

Segundo Bandeira, um inspetor em início de carreira recebe R$ 1,8 mil de salário, que aumenta para cerca de R$ 3,5 mil com as gratificações - em caso de afastamento por doença, por exemplo, elas não são pagas. "No Rio, um inspetor recebe 15% do salário de um delegado. A diferença é muito grande", disse o presidente do sindicato.

O Rio tem cerca de 9 mil policiais civis. "Apresentamos uma pauta de reivindicações e não tivemos resposta do governo do Estado", afirmou Bandeira. Está prevista uma nova assembleia para a próxima segunda-feira.

Um colégio particular do Rio distribuiu nesta segunda circular aos pais informando que não funcionará caso se confirme a greve de policiais prevista para esta quarta.