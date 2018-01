Policiais da segurança de Cabral são assaltados Os policiais que trabalham na segurança da família do governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, sofreram o segundo assalto em menos de um mês. Quatro homens armados roubaram três PMs, às 21h30 de terça, a 300 metros do palácio de governo. Em operação montada para buscar as armas, no Catumbi, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) fez a maior apreensão de cocaína do ano: 174 quilos. Dois supostos criminosos foram mortos. Além da droga, mais de 1.400 munições de fuzil novas (fabricadas no ano passado) foram apreendidas.