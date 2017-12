Policiais da UPP prendem homem suspeito de assalto a caixa eletrônico

RIO - Militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) das comunidades de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul do Rio, prenderam um homem que assaltava um caixa eletrônico em uma agência bancária de Ipanema na madrugada desta quarta-feira, 11. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio, outro homem que participou do assalto conseguiu escapar. A suspeita é de que ambos façam parte de uma quadrilha de Curitiba, no Paraná, especializada em assaltos a caixas eletrônicos e que começou a agir no Rio.

Ainda de acordo com a SSP, a ocorrência foi registrada por volta das 3h desta madrugada, quando militares da UPP faziam patrulhamento pelas ruas Saint Roman e Piragibe Frota Aguiar, em Ipanema. Eles foram avisados por um taxista sobre dois homens com "atitude suspeita" em uma agência na Rua Visconde Pirajá.

Segundo nota divulgada pela SSP, "apesar da área não fazer parte da área de atuação da UPP, os policiais não se negaram a cumprir suas funções de promover também a segurança do entorno das áreas ocupadas". A ocorrência foi encaminhada à 14ª DP (Leblon).