Policiais entram em confronto com traficantes na Rocinha Policiais do Grupamento Especial Tático Móvel - que reforçam o policiamento na Rocinha, na zona sul do Rio, três dias depois da invasão da comunidade por traficantes - entraram em confronto com bandidos na madrugada deste sábado. Eles estavam na favela Parque da Cidade, um dos acessos à Rocinha, quando se depararam com traficantes locais por volta das 3h30. Três traficantes iniciaram uma troca de tiros com os policiais e lançaram uma bomba caseira. Reprimidos pelos PMs, os bandidos fugiram, deixando para trás 12 bombas caseiras, um revólver calibre 38 e uma jaqueta camuflada da aeronáutica. Ninguém foi preso ou ferido. O material foi levado para a delegacia da Gávea (15º DP), onde o caso foi registrado.