Policiais federais aprovam greve nacional

Atualizado às 19h18. SÃO PAULO - O Conselho da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) aprovou nesta quarta-feira, 1º, a greve geral da categoria. A decisão foi tomada durante uma reunião nesta manhã e a paralisação deverá ser iniciada na terça-feira. Os policiais pedem a saída do atual diretor geral da PF, Leandro Daiello, além de reestruturação salarial e de carreira.

Os policiais federais dizem não ter recebido nenhuma proposta do governo após quase três anos de negociações com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que está a frente do diálogo com movimentos grevistas.

As ações que serão realizadas em cada estado devem ser definidas a partir da próxima semana. Os policiais devem realizar operações padrão nas fronteiras, aeroportos e portos de todo o País. Os agentes ainda devem realizar uma marcha em Brasília na próxima quarta-feira.