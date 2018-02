Policiais federais e civis fazem paralisação de 24 horas nesta 4ª

Policiais federais e civis vão fazer uma paralisação de 24 horas em todo o País nesta quarta-feira, 10. A paralisação deve atrapalhar a emissão de passaportes e causar lentidão nos aeroportos. Durante 24 horas, os policiais vão fazer a chamada "operação tartaruga" nos terminais, quando todos os passageiros terão que apresentar o RG junto com a passagem aérea no portão de embarque. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, os passageiros vão ter que apresentar o RG e o passaporte para poder embarcar. Veja também: Sem acordo, aeroviários continuam ameaçando greve no Natal Os policiais protestam por melhorias nas condições de trabalho, pela reestruturação das carreiras e por mais segurança. Além disso, eles se posicionam contra a PEC-549, que transforma a carreira de delegado em jurídica. Os policiais baseiam os pedidos na estrutura policial do FBI e da Scotland Yard - as polícias americana e britânica, além de outras polícias da Europa.