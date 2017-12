Policiais invadem morros da Matriz e trocam tiros com suspeitos

A polícia fez nesta terça-feira, 23, uma operação com cerca de 200 agentes de delegacias especializadas nos morros do São João e da Matriz, em Engenho Novo, zona norte do Rio, na tentativa de encontrar o traficante Alexander de Jesus Carlos, o Choque, que estaria planejando um ataque aos criminosos rivais do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, que fica do outro lado do morro São João. Quatro pessoas foram detidas para averiguação, mas Choque não foi encontrado. Policiais conduzem dois suspeitos durante a operação nos morros da Matriz. De acordo com o delegado Marcus Vinícius Almeida, da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), informações da área de inteligência da Secretaria de Segurança Pública davam como "certa a invasão para hoje à noite, por isso a ação policial". Quando os agentes chegaram, houve intenso tiroteio e motoristas que passavam nas ruas de acesso se apavoraram. Choque é um dos líderes do Comando Vermelho e atuante no complexo do Alemão. É um dos suspeitos de supostamente matar, na semana passada, o então chefe da complexo, Antônio José de Souza Ferreira, o Tota. Numa operação policial na quarta-feira passada, pedaços de quatro corpos carbonizados foram encontrados no alto do morro da Fazendinha. Entre eles, estaria Tota. A polícia não informou se conseguirá fazer exames de DNA nos restos mortais encontrados. Bazuca de fabricação artesanal apreendida durante a ação Choque teria se refugiado no morro do São João para fugir da polícia e estaria interessado em se tomar os pontos-de-venda de drogas do morro dos Macacos, controlados por traficantes da facção Amigo dos Amigos. Durante a ação desta terça, a polícia apreendeu cerca de 50 quilos de maconha, crack, um caderno de anotações do tráfico, oito rádios transmissores e cartuchos de fuzil. Atualizado às 19h31 para acréscimo de informações