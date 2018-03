Policiais podem ser expulsos A Polícia Militar não havia apurado até ontem a motivação do assassinato do assaltante não identificado. O cadáver foi encontrado ontem perto da represa, no limite de Mairiporã com Franco da Rocha. Marcelo está na PM há 14 anos, Roberto há 5 anos e 6 meses e Eron há 2 anos e 6 meses. Segundo a Corregedoria, eles tinham ficha limpa. Os três PMs estão presos administrativamente. Na segunda-feira, a corregedoria deve pedir a prisão preventiva dos acusados à Justiça. Além disso, vai abrir um conselho de disciplina que pode expulsá-los da corporação. Eles estavam foram da área da jurisdição do 9.º Batalhão quando prometeram socorrer o ladrão ferido.