Policiais procuram bandidos após tiroteio na zona leste de SP Viaturas da 01ª Companhia do 29º Batalhão procuram desde as 2h45 desta sexta-feira, dois criminosos que trocaram tiros com policiais militares da viatura M-29004 na Rua Fernando Figueiredo Lins, em Vila Nova Curuçá, na zona leste de São Paulo. A dupla, que ocupava um veículo, atingiu um tenente no ombro. O policial, identificado como Eder, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal Júlio Tupi, no Jardim Robru, onde passa bem. Os policiais teriam apreendido com os bandidos uma arma e uma quantidade pequena de entorpecente. Os criminosos fugiram pela Avenida Água Vermelha.